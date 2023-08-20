Лантратов кричал на защитников, Миранчук ярко праздновал гол. Лучшие фото матча

Вчера, 19 августа, на стадионе «Краснодар» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Краснодар» играл с московским «Локомотивом». Встреча завершилась вничью, со счётом 1:1.
На 21-й минуте встречи в ворота «Локомотива» был назначен 11-метровый удар. Голкипер москвичей Илья Лантратов сбил защитника «Краснодара» Сергея Волкова в штрафной площади. К мячу подошёл полузащитник Эдуард Сперцян. Однако футболист сборной Армении не смог попасть в ворота. Сразу после начала второй половины встречи «Краснодар» повёл в счёте. На 46-й минуте матча гол забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. На 90+8-й минуте матча полузащитник Антон Миранчук принёс ничейный результат для «Локомотива». Итоговый счёт — 1:1.
Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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