Футболистка «Локомотива» Нелли Коровкина стала мамой

Нападающая женского футбольного клуба «Локомотив» Нелли Коровкина родила дочку, сообщает пресс-служба женской сборной России по футболу в своём телеграм-канале.
Футболистка начала профессиональную карьеру в 2007 году в футбольном клубе «Приалит». В составе сборной России дебютировала в сентябре 2012 года в отборочном матче к чемпионату Европы среди женщин — 2013 со сборной Македонии. Всего за национальную команду Коровкина провела 75 матчей, в которых забила 22 гола.
В составе московского «Локомотива» Нелли выступает с 2019 года. За это время она приняла участие в 75 играх и смогла записать на свой счёт 65 мячей. С железнодорожниками форвард становилась победительницей женской российской Суперлиги и трижды признавалась лучшим бомбардиром чемпионата страны.
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