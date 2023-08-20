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Ромащенко: для меня это будет новое знакомство с чемпионатом России и с командой «Ахмат»

Ромащенко: для меня это будет новое знакомство с чемпионатом России и с командой «Ахмат»
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Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Мирослав Ромащенко рассказал, сколько он смотрел РПЛ, работая в Венгрии, а также какой должна быть его команда.

«Удавалось ли следить за РПЛ и «Ахматом» во время работы в Венгрии? В последние два с половиной сезона мы были полностью поглощены работой в предыдущем клубе. Время от времени удавалось смотреть матчи чемпионата страны, пусть и в небольшом объёме. В любом случае это будет новое знакомство и с чемпионатом России, и с командой «Ахмат», которая изменилась и очень серьёзно. Детальное знакомство с командой началось после встречи с руководством клуба, но более глубокое и глобальное знакомство с командой начало происходить в последние часы.

В какой футбол будет играть команда? В первую очередь сейчас нужно стабилизировать ситуацию. Сделаем всё, чтобы вернуть и сохранить всё то, что приносило успех клубу в прошлом сезоне. Должна быть крепкая, боеспособная и интересная команда, которая должна быть мобильна и агрессивна», — приводит слова Ромащенко официальный сайт «Ахмата».

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