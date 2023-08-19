Ромащенко: «Ахмат» для меня не чужая команда, вернулся в Грозный с удовольствием

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, что его нынешний клуб не является для него чужим, так как он ранее уже работал в этой команде.

«То, что я уже работал в Грозном, сыграло немаловажную роль. «Ахмат» для меня не чужая команда. Я действительно знаком и с культурой, и с менталитетом республики. К тому же все эти годы мы поддерживали приятельские отношения с президентом клуба Магомедом Даудовым, с Ахмедом Айдамировым, Русланом Газзаевым. При принятии решения это сыграло определённую роль. Мне здесь всё знакомо. Я не только работал тут тренером, но и приезжал со сборной России, когда проводили матч с Румынией. Грозный — прекрасный город, вернулся сюда с удовольствием», — приводит слова Ромащенко официальный сайт «Ахмата».

49-летний Ромащенко работал в клубе из Грозного, когда тот ещё назывался «Тереком». Специалист входил в тренерский штаб Станислава Черчесова.