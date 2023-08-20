Черышев: «Реал Сосьедад» — хороший выбор для Захаряна, чтобы поиграть в сильном чемпионате

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
«Это очень хороший клуб с интересными традициями, в нём играли русские футболисты Валерий Карпин, Дмитрий Хохлов, поэтому я считаю, что это хороший выбор для Захаряна, чтобы поиграть в сильном чемпионате, попробовать свои силы и, естественно, расти и прогрессировать. Арсен является быстрым и техничным футболистом, хорошо думающим и играющим в коллективный футбол, умеет отдать голевой пас, обыграть на скорости. Поэтому я думаю, что в испанском чемпионате он больше приобретёт, но должен постараться.
В Испании адаптироваться несложно. В первую очередь, нужно интегрироваться в команду как можно быстрее. Во-вторых, необходимо как можно быстрее выучить язык, чтобы он мог с партнёрами переговариваться, поэтому нужно знать слова хотя бы футбольного характера, а потом дальше уже и разговорные, чтобы можно было разговаривать с прессой и тренером, чтобы он мог корректировать моменты игры с Захаряном.
Есть ещё третий момент — в Испании нужно отдаваться полностью, делить соперников на сильных и слабых не получится. Каждая игра как последняя. В матчах с любым соперником нужно отдаваться на 100%. Поэтому Захаряну это сильно поможет в дальнейшей карьере», — приводит слова Черышева ТАСС.
- 20 августа 2023
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