На-ко-нец-то! Захарян выстрадал для себя идеальный трансфер после года мучений

Официально! Арсен Захарян это сделал. Он наконец-то уехал в Европу, в топ-лигу, в клуб-участник ЛЧ. «Реал Сосьедад» вёл футболиста с зимы. И вот спустя год Арсен ставит точку в своих мучительных попытках уехать. Хотя даже этот переход был на грани срыва. Но агенты игрока и «Динамо» всё-таки сумели уладить все разногласия по комиссии, которую обязан выплатить клуб-продавец. Это счастливый конец одной истории и начало следующей.

Летом 2022-го Захарян был в шаге от «Челси». Настолько в шаге, что с игроком даже согласовали зарплату в £ 960 тыс. (около € 1,1 млн). Но тогда всё сорвалось из-за упрямства руководства «Динамо». Лондонцы были готовы перевести требуемые € 15 млн любым обходным способом с помощью разных банков мира. «Динамо» же настаивало на прямом переводе из Англии в Россию, что главный банк АПЛ Barclays запретил (и до сих пор запрещает) из-за санкций.

После срыва трансфера в АПЛ Захарян на публике держался бодрячком, верил, что зимой всё ещё произойдёт. На деле же Арсен загрустил. И, как говорят многие люди на футбольном рынке, увлёкся тусовками. Всё это вместе с оборонительным стилем Йокановича не могло не сказаться на уровне игры. Несмотря на это, зимой за Захаряном снова пришёл топ-клуб. Но не срослось (не по вине стороны Арсена и «Динамо»).

Чуть позже игрока хотел «Галатасарай». Турки были очень настойчивы, но Арсен отказался от перехода. Во-первых, из-за армяно-турецких отношений. Во-вторых, его просто не устраивал уровень турецкого чемпионата. И как же хорошо, что Захарян тогда сказал «Галатасараю» нет!

Этим летом в отъезд Захаряна изначально не особо верилось. Была уверенность, что точно уедет Сперцян, который в прошлом сезоне выдал топовый уровень. А вот об Арсене, как казалось, в Европе чуть подзабыли. Слишком уж блёклым был прошлый сезон. Но реальность оказалась другой. Сперцяна всё никак не подпишет «Аякс», а Арсен сначала чуть не уехал в «Лацио», а в итоге переходит в «Реал Сосьедад». И переходит он туда в идеальный для себя момент. Это топовый вариант, который возник очень вовремя, потому что следующей зимой такого могло уже не быть. Ведь нет никаких гарантий, что Захарян снова не закис бы в РПЛ, чем мог бы отпугнуть потенциальных покупателей. Одно дело – спад на сезон, другое – на полтора или даже на два. Тем более в психологическом плане за Арсена было бы ещё тревожнее – срыв трансфера в последний момент мог ударить сильнее, чем отмена перехода в «Челси».

Арсен выстрадал трансфер в идеальную для себя команду. «Реал Сосьедад» сыграет в Лиге чемпионов. Сам клуб максимально ориентирован на раскрытие молодых талантов и на помощь им в футбольном взрослении. Что ещё важно: Сан-Себастьян — город богатых испанских пенсионеров, там почти нет тусовок и соблазнов, а значит, Захарян сможет спокойно сконцентрироваться на футболе.

А ещё есть стойкое ощущение, что в трансфере Захаряна принял участие Валерий Карпин. Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль в бытность игроком выступал за этот же клуб именно вместе с Карпиным. Сложно поверить, что Альгуасиль не позвонил тренеру сборной России за рекомендацией. Если это действительно так, то Захарян едет в Испанию ещё и с очень хорошим резюме.

Валерий Карпин и Арсен Захарян в сборной России Фото: Михаил Шапаев, РФС

Захарян уезжает из РПЛ в 20 лет. С момента его дебюта никто не сделал больше голевых передач, никто не отдал больше передач под удар. Так что в этой лиге он уже всё и всем доказал. Теперь время доказывать на новом уровне. Дерзай, Арсен.