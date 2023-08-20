Женский ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 17-го тура Суперлиги

Завершился матч 17-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мариной Крупской. ЦСКА одержал победу со счётом 5:0.
На девятой минуте счёт открыла полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова. За две минуты до перерыва отличилась полузащитница Франциска Ортега. В начале второго тайма третий мяч ЦСКА забила защитница Юлия Плешкова. На 82-й минуте забитым мячом отметилась нападающая Габриэль Абуди Онгене. Через пять минут Смирнова оформила дубль.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 48 очков после 17 матчей. «Рубин» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков.
- 20 августа 2023
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