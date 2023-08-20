Захарян вошёл в пятёрку самых дорогих игроков Ла Лиги из стран бывшего СССР

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошёл в число пяти самых дорогих игроков испанской Примеры из стран постсоветского пространства по версии интернет-портала Transfermarkt.
Ориентировочная стоимость Захаряна составляет € 15 млн. Список возглавляет грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, который оценивается в € 25 млн. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков стоит € 22 млн. Стоимость одноклубника и соотечественника Цыганкова нападающего Артёма Довбика составляет € 15 млн, как и у Захаряна. Пятым в списке идёт украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, который оценивается в € 5 млн.
Арсен Захарян на трибунах матча «Реал Сосьедад» — «Сельта».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо».
- 20 августа 2023
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