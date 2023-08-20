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Экс-игрок ЦСКА Миланов: без проблем вернусь в Россию. Разницы нет, в какой стране играть

Экс-игрок ЦСКА Миланов: без проблем вернусь в Россию. Разницы нет, в какой стране играть
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Бывший футболист московского ЦСКА Георги Миланов высказался о возможном возвращении в чемпионат России.

«Вернуться в Россию? Последние шесть месяцев я играл в Дубае, выступил очень хорошо. Но сейчас я без команды, жду предложений, в конце месяца будет ясность по моему будущему. Я не исключаю ничего, рассмотрю любые варианты.

Без проблем вернусь в Россию, если получу хорошее предложение. Разницы нет, в какой стране играть, самое главное, чтобы была хорошая команда и предложение», – приводит слова Миланова Metaratings.

Болгарин выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. В составе московского клуба Миланов отыграл 148 матчей и стал двукратным чемпионом России. Вторую часть сезона-2022/2023 полузащитник провёл в клубе «Аль-Зафра» из ОАЭ. За это время он принял участие в 15 играх команды и отметился тремя голевыми передачами.

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