Гершкович: «Спартак» неуместно называть фаворитом в предстоящем матче с «Зенитом»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович считает, что московский «Спартак» неуместно называть фаворитом в предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».
«У «Спартака» сейчас больше очков, чем у «Зенита», можно ли называть красно-белых фаворитами встречи? Прошло всего четыре полных тура, и разница в очках практически минимальна, будем так говорить. «Зенит» при этом выиграл пять последних чемпионатов подряд. Ну и как в такой ситуации можно называть «Спартак» фаворитом? Да, он сыграет у себя дома, но слово «фаворит» здесь употреблять неуместно. А вообще, хочется не предугадывать, а насладиться игрой и не быть зависимым от своего мнения», — приводит слова Гершковича «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Команды уже объявили стартовые составы на предстоящую встречу.
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