«Ахмат» — «Оренбург»: грозненцы повели в два мяча

Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра идёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте матча Бернард Бериша забил второй гол «Ахмата». Владислав Камилов сделал пас в лицевую линию, Владимир Ильин протолкнул мяч во вратарскую, откуда Ивану Олейникову ударом в упор не удалось прошить голкипера, но помог Бериша, который после удобного отскока боковыми ножницами добил в цель.

Для 31-летнего косовара этот гол стал первым в текущем розыгрыше чемпионата.