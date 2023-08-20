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«Ахмат» — «Оренбург»: грозненцы повели в два мяча

«Ахмат» — «Оренбург»: грозненцы повели в два мяча
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Сегодня, 20 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Игра идёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Перерыв
3 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Тимофеев – 9'     2:0 Бериша – 24'     3:0 Ильин – 35'    

На 24-й минуте матча Бернард Бериша забил второй гол «Ахмата». Владислав Камилов сделал пас в лицевую линию, Владимир Ильин протолкнул мяч во вратарскую, откуда Ивану Олейникову ударом в упор не удалось прошить голкипера, но помог Бериша, который после удобного отскока боковыми ножницами добил в цель.

Для 31-летнего косовара этот гол стал первым в текущем розыгрыше чемпионата.

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