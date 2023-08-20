Защитник «Баварии» Станишич перешёл в «Байер» на правах аренды

Леверкузенский «Байер» подписал защитника Йосипа Станишича из мюнхенской «Баварии». Хорватский футболист перешёл в команду действующих чемпионов Германии по футболу на правах годичной аренды.
«Йосип Станишич уже имеет большой опыт выступления в Бундеслиге и Лиге чемпионов, он технически силён, умён в игре, владеет обеими ногами и может действовать на нескольких позициях в обороне. С подписанием Йосипа конкуренция в нашем составе вновь усилится. Это очень амбициозный игрок, который ещё больше повысит качество состава», — сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.
«Этот переход открывает очень привлекательные перспективы. В команде собраны лучшие игроки, и мои переговоры с клубом были очень мотивирующими. У них здесь есть чёткие идеи и исключительная атмосфера. Я с нетерпением жду встречи с командой — уже в прошлом сезоне она была для меня одним из самых интересных клубов Бундеслиги», — сказал Станишич в интервью пресс-службе клуба.
- 20 августа 2023
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