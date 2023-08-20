«Интер» готов заплатить «Баварии» за Павара более € 30 млн

Миланский «Интер» теперь готов заплатить мюнхенской «Баварии» более € 30 млн с учётом дополнительных выплат за французского защитника Бенжамена Павара, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, немецкий клуб и окружение игрока проинформированы о намерениях руководства итальянской команды. Решающим моментом для «Баварии» остаётся поиск замены Павару, чтобы дать окончательное одобрение сделки.
За «Баварию» Павар выступает с 2019 года. Ранее француз играл за «Штутгарт». В сезоне-2022/2023 Павар провёл 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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