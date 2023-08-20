Голы Вендела и Кассьерры помогли «Зениту» обыграть «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.
На 32-й минуте матча бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пробил по воротам красно-белых, попав в Георгия Джикию — автогол защитника «Спартака» вывел «Зенит» вперёд. Во втором тайме, на 73-й минуте встречи, Вендел смог поразить ворота красно-белых, удвоив преимущество сине-бело-голубых. На 81-й минуте матча нападающий «Спартака» Александр Соболев успешно реализовал пенальти и отыграл один мяч. Красно-белые пытались отыграться в оставшееся время матча, но на 90+4-й минуте встречи нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вновь удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт матча — 3:1, победа «Зенита».
После результата данного матча «Зенит» располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги с десятью очками в пяти матчах. В свою очередь, «Спартак» остался на пятой позиции с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.
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