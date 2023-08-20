Вендел — второй игрок по проценту побед в чемпионате России в XXI веке

Сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Таким образом, бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел стал вторым в списке игроков с самым большим процентом побед в Российской Премьер-Лиге в XXI веке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Вендел выиграл с «Зенитом» 47 из 68 матчей в чемпионате России — 69% побед. Единственный, кто опережает бразильца в списке — бывший игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий — у него 72% побед. Далее идут Дуглас Сантос с 68%, Вильмар Барриос с 67%, Деян Ловрен с 66%, Вячеслав Караваев с 65%, Малком — 65% (все — «Зенит»), Александр Головин — 65% (ЦСКА), Клаудиньо — 65% («Зенит») и Богдан Шершун — 65% (ЦСКА).

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1, Вендел поучаствовал в двух голах своей команды.