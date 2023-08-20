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Арбитр Федотов — о словах Абаскаля: Карасёв действительно показал карточку Игнатову рано

Арбитр Федотов — о словах Абаскаля: Карасёв действительно показал карточку Игнатову рано
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Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, посетовавшего, что арбитр матча с «Зенитом» ошибочно показал жёлтую карточку полузащитнику Михаилу Игнатову.

«Карточка от Карасёва была неожиданной. Её можно объяснить, сбил игрока, который убегал. Нельзя сказать, что она неправильная, но я не ожидал, что он покажет её так рано. Он в начале первого тайма вообще был неуверенный, потом в середине… Он действительно показал её рано, в таких играх не дают такие карточки, затягивают как можно дольше. Но, конечно, Игнатов и после этого хватал соперников руками, не надо привязывать игру «Спартака» к этой карточке. Но, думаю, Карасёв и сам понял, что зря это сделал», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

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