«Монако» с Головиным в составе разгромил «Страсбург» в матче 2-го тура Лиги 1

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Страсбург». Команды играли на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке (Амьен). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Монако» разгромил «Страсбург» со счётом 3:0, Александр Головин провёл на поле 79 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

На 20-й минуте встречи нападающий «Монако» Такуми Минамино смог открыть счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Вскоре, на 36-й минуте, Минамино смог оформить дубль, удвоив преимущество «Монако» во встрече. Во втором тайме, на 58-й минуте, Виссам Бен-Йеддер забил очередной гол хозяев, доведя счёт до разгромного, а Минамино оформил третье голевое действие в матче, отдав результативную передачу. Матч так и закончился — 3:0, уверенная победа «Монако».

В предыдущем сезоне чемпионата Франции «Страсбург» занял 15-е место, набрав 40 очков в 38 матчах. «Монако» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы с 65 очками.