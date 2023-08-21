Испанская футболистка высказалась о скандальном поцелуе главы RFEF после победы на ЧМ-2023

Игрок женской сборной Испании и каталонской «Барселоны» Дженнифер Эрмосо прокомментировала неожиданный поцелуй президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую дарит победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение со всеми нами было выдающимся, и это был естественный жест привязанности и благодарности. Жест дружбы и благодарности нельзя отменить, мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от главного», — приводит слова Эрмосо AS.

Напомним, изначально, комментируя этот эпизод в соцсетях Эрмосо сказала, что ей это не понравилось. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе.