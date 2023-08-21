Дмитрий Хохлов дал совет Захаряну, как привести болельщиков «Реала Сосьедад» в восторг

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал совет полузащитнику Арсену Захаряну, как произвести положительное впечатление на болельщиков «Реала Сосьедад».
«Фанаты у «Реала Сосьедад» страстные, болеют очень классно. Но при этом довольно редко злятся, если у команды идут поражения. Хотя я помню один момент, когда мы проиграли три матча подряд с общим счётом 0:14: слетели «Реалу» ― 0:4, «Барсе» ― 0:6 и «Райо Вальекано» ― 0:3. Вот тогда фанаты приезжали на базу, вывешивали мотивационные баннеры.
Но в целом – всё на позитиве. После поражений можно спокойно гулять по городу, все, кто тебя узнают, поддержат. Атмосфера на стадионе тоже всегда супер. Последний совет Захаряну ― выучить всё-таки пару фраз на баскском языке. Тогда фанаты точно будут от него в восторге!» — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 21 августа 2023
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