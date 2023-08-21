Джикия: Захарян сделал шаг вперёд. От всего сердца желаю ему, чтобы всё получилось

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пожелал удачи присоединившемуся к «Реалу Сосьедад» российскому полузащитнику Арсену Захаряну.

«Я рад за Арсена, я ему уже написал, он мне ответил, я пожелал ему удачи. Неоднократно говорил, что если наши ребята будут уезжать в ведущие лиги, то я буду всегда рад. Захарян сделал шаг вперёд, только удачи ему. Я очень хочу, чтобы у него в Испании получилось. Желаю ему этого от всей души и сердца», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо», заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.

В прошлом сезоне Захарян провёл 27 матчей за «Динамо» в рамках РПЛ, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.