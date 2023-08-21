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Антон Миранчук: скоро «Локомотив» начнёт побеждать, ничья в Краснодаре даст новые силы

Антон Миранчук: скоро «Локомотив» начнёт побеждать, ничья в Краснодаре даст новые силы
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал ничью в матче с «Краснодаром». Игра проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1. «Локомотив» спасся от поражения в компенсированное арбитром время.

«Второй раз подряд «Локомотив» спасается на последних минутах? Слушайте, это две совсем разные ничьи. С Самарой была одна игра, с «Краснодаром» — другие эмоции. Мы все уверены, что результат придаст нам силы и подтолкнёт нас вверх. Потому что ситуация непростая. Мы все прекрасно осознаём, что полтора‑два месяца назад играли совсем в другой футбол. Но это нормально, в футболе бывают разные периоды. Главное, мы понимаем, что надо делать, чтобы исправить ситуацию. А ничья в Краснодаре даст нам новые силы и эмоции, скоро мы начнём побеждать», — приводит слова Антона Миранчука «Матч ТВ».

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