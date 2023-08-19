«Локомотив» снова отскочил в концовке! Миранчук классно попал в девятку Сафонову. Видео

«Краснодар» последним в РПЛ потерял очки. Невероятное спасение «Локомотива» в матче с лидером чемпионата!

«Локомотив» второй тур подряд сыграл без травмированного Дзюбы, кроме того, в основе железнодорожников не оказалось Тикнизяна. По словам Михаила Галактионова, левый защитник фактически не тренировался на неделе из-за недомогания. А вот у «Краснодара» на левом фланге обороны дебютировал в стартовом составе новичок Оласа.

Команда Владимира Ивича, как и подобает лидеру лиги, пыталась играть дома с позиции силы. «Краснодар» в два раза больше контролировал мяч, а при владении образовывал тройку сзади – Оласа присоединялся к центральным защитникам. Ширину обеспечивали правый защитник Волков и левый хавбек Ахметов. Батчи, словно свободный художник, искал мяч в разных зонах, чтобы использовать свои скорость и дриблинг. И именно Волков заработал пенальти в середине первого тайма. Сперцян выдал чудо-пас, который, несомненно, оценят скауты «Аякса», а Самошников, подменявший слева Тикнизяна, пустил за спину флангового защитника «быков». Фол был – Лантратов чуть-чуть не успел и въехал в Волкова.

До сегодняшнего дня Лантратов отразил 8 из 11 пенальти с момента своего дебюта в РПЛ. Уникальная статистика! Забить с «точки» голкиперу «Локомотива» почти невозможно, вот и звезда «Краснодара» Сперцян не смог этого сделать. Впрочем, на сей раз не Илья стал героем. Полузащитник пробил низом в угол, но ошибся – мяч прошёл мимо цели.

Тем не менее нельзя сказать, что лидер РПЛ подавил находящийся в кризисе «Локомотив». Игра вообще началась с серии угловых команды Галактионова, которыми железнодорожники должны были лучше распорядиться. Потом было много эпизодов, когда «Локо» выбегал в потенциально опасные контратаки, однако не доводил их до ума. Обе команды держали неплохой темп, несмотря на жару. «Краснодар» нанёс больше ударов до перерыва (8:4), зато по попаданиям в створ имел минимальный перевес (2:1). Запомнился ещё прямой удар Сперцяна с углового, но Лантратову после трюков Гарре из «Крыльев Советов» к такому не привыкать.

Зато после перерыва «Краснодар» забил уже на второй минуте. В результате быстрой ответной атаки железнодорожников возникла ситуация два в один на левом фланге обороны «Локо», так как Пиняев задержался и не помог Самошникову, а после удара получившего свободу Батчи и сейва голкипера Ненахов на добивании прозевал Ахметова. Более того, ещё через несколько минут «быки» едва не сделали счёт 2:0, когда Сперцян шикарно исполнил штрафной – Лантратова подстраховала подруга-перекладина. Жуткое начало второго тайма для москвичей.

Так и продолжилось. У «Локомотива» нет Дзюбы, и как-то теряются другие игроки группы атаки. Тот же Пиняев в первых двух турах совершал результативные действия, а в последних трёх у молодого вингера нет ни голов, ни голевых передач. В матче с «Краснодаром» Сергей был заменён вскоре после пропущенного мяча – на исходе часа матча (как раз на Тикнизяна). Пиняев совершил в этом матче 23 касания мяча и трижды пробил по воротам, в его статистике по одному обыгрышу и пасу под удар. От него уже ждёшь большего. Ещё Галактионову пришлось менять травмированного Погостнова. А у «быков» из-за повреждения выбыл Кривцов.

«Локомотив» страдал в атаке, у команды Галактионова совершенно не получался финальный штурм. Оставалось надеяться на счастливый эпизод, вроде того, что случился в матче с «КС», когда Марадишвили удачно попал в концовке. К слову, в Краснодаре Константин тоже появился на поле за четверть часа до конца. О бессилии железнодорожников говорит тот факт, что до 96-й минуты они ни разу не пробили в створ (удары – 8:5, в створ – 3:0). Но в последней атаке «Локо» совершил ещё одно чудо! Аут, вынос, подбор Миранчука, отклеившегося от Кордобы, – и вынимай! Очень красивый гол.

Голкиперу сборной России Сафонову не хватило секунд, чтобы выдать четвёртый подряд «сухарь» в РПЛ.