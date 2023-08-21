Агент: Вендел показал, что разговоры про лишние килограммы — глупость

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о физической форме бразильца после его дубля в ворота «Спартака» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ.
«Все эти разговоры про лишние килограммы Вендела и плохую форму — глупость. Он это продемонстрировал в матче со «Спартаком», — приводит слова Рибейро Metaratings.
В состоявшемся накануне матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги Вендел оформил дубль в ворота «Спартака» (3:1). «Зенит» благодаря победе над красно-белыми набрал десять очков и переместился на четвёртое место в турнирной таблице, обогнав московскую команду, занимающую теперь шестое место с девятью баллами.
Вендел в нынешнем сезоне провёл три матча, на его счету два гола и результативная передача.
- 21 августа 2023
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