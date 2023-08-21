Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих целях на сезон

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел рассказал о своих целях на нынешний сезон, отметив, что хотел бы забить больше восьми голов и помочь команде.

«Планы на этот сезон? Хотел бы забить больше восьми — это моя цель и главная задача. Забить больше восьми и как следует помочь команде!» — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

25-летний Вендел сыграл за «Зенит» в трёх матчах чемпионата России в нынешнем сезоне, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 24 млн.

В составе «Зенита» Вендел трижды стал чемпионом России и два раза выиграл Суперкубок страны.