Глава RFEF сделал непристойный жест рядом с королевой и её 16-летней дочерью

Президент Испанской футбольной ассоциации Луис Рубиалес подвергся критике за непристойный жест, который он сделал рядом с королевой Испании Летисией и её 16-летней дочерью Софией. В соцсетях появился кадр, на котором видно, как Рубиалес изобразил непристойный жест, схватившись за свой детородный орган.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».