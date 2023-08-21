Глава RFEF Луис Рубиалес отреагировал на скандал с поцелуем футболистки сборной Испании
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Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес порекомендовал общественности не обращать внимания на людей, обсуждающих его поцелуй с футболисткой женской сборной Дженнифер Эрмосо.
«Это был момент, когда двое друзей праздновали. Давайте не будем обращать внимания на дураков и идиотов. Давайте не будем забывать про хорошее. Если кому-то хочется продолжать нести этот бред, то пускай. А мы сосредоточимся на тех, кто такими вещами не занимается», — приводит слова Рубиалеса COPE.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо.
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