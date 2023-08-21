Клаудиньо: «Спартак» в хорошей форме, но «Зенит» каждый год думает о чемпионстве

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1) и заявил, что сине-бело-голубые ставят перед собой задачу побеждать в чемпионате ежегодно.

«Игра со «Спартаком» — это дерби, серьёзная игра. Вне зависимости от изменений в составах «Зенита» и «Спартака» это важный матч. «Спартак» сейчас в хорошей форме, но, слава богу, мы завершили матч победой. Что касается борьбы за чемпионство, мы тренируемся для того, чтобы стать чемпионами! Каждый сезон думаем об этом. Мы должны продолжать работать», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам сезона-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионский титул, который стал пятым кряду для сине-бело-голубых.