«Насилие над женщинами нужно остановить». Министр Беларра — о поведении Рубиалеса

Испанский министр Иона Беларра раскритиковала президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Если они (мужчины) будут делать это на глазах у всей страны, то чего только они не сделают наедине. Сексуальное насилие над женщинами нужно остановить», — написала Беларра в своём «твиттере».

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».