Президент РПЛ Алаев: «Зенит» был объективно сильнее «Спартака», к судейству вопросов нет

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о матче 5-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» на своём поле проиграл санкт-петербургскому «Зениту» (1:3), отметив высокий уровень работы главного арбитра встречи Сергея Карасёва. Также функционер заявил, что петербуржцы объективно сильнее москвичей.

«Мне очень понравилась игра, хотя по качеству немного ожидал другого, были ожидания, возможно, завышенные. Приятно, что такая аудитория, побили рекорд московских матчей. Хотелось бы отметить и Сергея Карасёва, понятно, что будут разбирать пенальти, затяжку времени, количество свистков, но он справился, то есть держал игру под контролем, нигде не полыхнуло, в принципе, к судейству вопросов нет.

По игре «Зенит», мне кажется, был объективно сильнее, очень удивил состав «Спартака», тренеру виднее, он готовил команду, появление некоторых футболистов меня сильно удивило. Хотел бы всех поздравить, пять туров прошли, интрига, как ждали и надеялись, есть на каждом этаже турнирной таблицы. Очень хочется, чтобы так и продолжалось. Никто не выпадает, идёт борьба, каждый может обыграть каждого», — приводит слова Алаева ТАСС.