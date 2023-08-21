КДК рассмотрит скандирование фанатами «Зенита» нецензурной лексики в матче со «Спартаком»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК на ближайшем заседании рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» нецензурных выражений в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Футболисты «Ростова», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» поздно вышли из раздевалки перед началом матчей. Не все игроки «Спартака» прошли через микст‑зону, а болельщики «Зенита» скандировали нецензурные выражения», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:1. Дубль оформил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел, в составе красно-белых отличился российский нападающий Александр Соболев.