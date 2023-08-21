Алексей Игонин назвал причину поражения «Спартака» от «Зенита»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Матч действительно понравился. Была очень хорошая атмосфера. Приятно, когда много болельщиков на стадионе — атмосфера чувствуется даже через телевизор.

Понравилось чёткое понимание, как «Зенит» будет играть. «Спартак», конечно же, навязал борьбу. Но «Зенит» сыграл очень грамотно. До матча все говорили и понимали, что «Спартак» очень хорошо играет в атаке. «Зенит» закрыл зоны и играл в высокий прессинг.

Мастерства игроков «Спартака» не хватило, чтобы суметь выйти из под прессинга «Зенита». Техническая часть и уровень игроков «Спартака» не соответствовали уровню прессинга «Зенита». Что касается пропущенных голов, то было ясно изначально, что у «Спартака» проблемы в обороне. «Спартак» в этой части ничего не смог сделать», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.