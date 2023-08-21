ЦСКА объявил о скором приобретении форварда «Леона» Давилы

Пресс-служба московского ЦСКА в официальном телеграм-канале московского клуба опубликовала сообщение о завершении процесса по приобретению форварда мексиканского «Леона» Виктора Давилы.
«В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА.
25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.
Виктор, добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении московского клуба.
Недавно журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн.
Ранее стало известно о переходе сербского защитника Срджана Бабича в ещё один московский клуб — «Спартак».
- 21 августа 2023
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:22
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:33
-
18:30
-
18:24
-
18:14
-
18:12
-
17:56
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:27
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:52
-
16:48
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:22
-
16:11