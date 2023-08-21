ЦСКА объявил о скором приобретении форварда «Леона» Давилы

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Пресс-служба московского ЦСКА в официальном телеграм-канале московского клуба опубликовала сообщение о завершении процесса по приобретению форварда мексиканского «Леона» Виктора Давилы.

«В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА.

25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.

Виктор, добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении московского клуба.

Недавно журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн.

Ранее стало известно о переходе сербского защитника Срджана Бабича в ещё один московский клуб — «Спартак».