Виктор Давила объяснил, почему решил перейти в ЦСКА

Новичок ЦСКА, чилийский нападающий Виктор Давила рассказал, почему решил перейти в стан армейцев из мексиканского «Леона».

«Решение было принято очень быстро. Мне было не так трудно. Как только ЦСКА обратил на меня своё внимание, я заинтересовался предложением. Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание. И делаёт всё, чтобы я перешёл в клуб», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Недавно журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн.

В сезоне-2022/2023 Давила провёл 39 матчей за «Леон» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5,5 млн.