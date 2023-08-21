Зайнутдинов: спасибо ЦСКА, что дал мне возможность осуществить свою мечту

Бывший игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поблагодарил клуб и болельщиков красно-синих после перехода в стамбульский «Бешикташ».
«Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров и сотрудников ПФК ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провёл тут замечательные три года!
Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру и никогда не был равнодушен на поле.
Спасибо клубу, что пошёл мне навстречу и дал мне возможность осуществить свою мечту — попробовать свои силы за рубежом.
И помните, вы — лучшие болельщики в мире!» — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба клуба.
25-летний Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года за € 2 млн. За это время Бактиёр принял участие в 82 играх, в которых записал на свой счёт семь голов.
- 21 августа 2023
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