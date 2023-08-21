Виктор Давила рассказал, с кем советовался перед переходом в ЦСКА

Чилийский нападающий Виктор Давила рассказал, с кем советовался перед переходом в московский ЦСКА.

«Для меня это серьёзный вызов. Такой шанс нельзя было упускать. Первую информацию об интересе мне сообщил мой агент. Когда я понимал, что интерес становится существенным, я пообщался с игроком ЦСКА Виктором Мендесом, потому что это мой друг — у нас доверительные отношения. Ещё пообщался со знакомыми и членами семьи.

Я спросил у Мендеса, как ему в России: как ему клуб, Москва и как он себя ощущает в ЦСКА именно как игрок. Виктор прожил здесь какое-то время, поэтому многое знает. В итоге он дал мне только положительные отзывы, не сказал ничего отрицательного», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.