Виктор Давила рассказал, с кем советовался перед переходом в ЦСКА
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Чилийский нападающий Виктор Давила рассказал, с кем советовался перед переходом в московский ЦСКА.
«Для меня это серьёзный вызов. Такой шанс нельзя было упускать. Первую информацию об интересе мне сообщил мой агент. Когда я понимал, что интерес становится существенным, я пообщался с игроком ЦСКА Виктором Мендесом, потому что это мой друг — у нас доверительные отношения. Ещё пообщался со знакомыми и членами семьи.
Я спросил у Мендеса, как ему в России: как ему клуб, Москва и как он себя ощущает в ЦСКА именно как игрок. Виктор прожил здесь какое-то время, поэтому многое знает. В итоге он дал мне только положительные отзывы, не сказал ничего отрицательного», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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