Виктор Давила назвал позиции, на которых он может играть в ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Виктор Давила назвал позиции, на которых он сможет играть.

«Всю свою жизнь играю в атаке. Я забил большое количество голов, снабжаю своих партнёров передачами. Я очень комфортно себя чувствую вблизи ворот и около штрафной. Надеюсь, смогу помочь своим партнёрам и в ЦСКА.

Моя ведущая нога? Левая. Что касается позиции, я могу играть в центре атаки, слева или правее. Большой разницы нет. Главное, что я игрок атаки», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Виктор Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Ранее чилиец представлял клуб «Пачука». Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.