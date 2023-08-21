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«Монако» готовит предложение о покупке защитника «Фулхэма» Адарабиойо

«Монако» готовит предложение о покупке защитника «Фулхэма» Адарабиойо
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Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо в ближайшее время может перейти в «Монако». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, монегаски планируют в ближайшие несколько дней сделать «Фулхэму» официальное предложение о покупке 25-летнего игрока обороны. Отмечается, что французский клуб рассматривает английского защитника в качестве основного кандидата для усиления центральной зоны обороны.

В сезоне-2022/2023 Адарабиойо провёл 26 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Монако» к ещё одному защитнику лондонского клуба — Давинсону Санчесу («Тоттенхэм»).

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