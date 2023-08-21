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Форвард Мусса Марега покинул «Аль-Хиляль»

Форвард Мусса Марега покинул «Аль-Хиляль»
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Малийский нападающий Мусса Марега покинул саудовский «Аль-Хиляль» и стал свободным агентом, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».

32-летний форвард пополнил саудовский клуб летом 2021 года, перейдя из «Порту» на правах свободного агента. В составе «Аль-Хиляля» Марега завоевал четыре трофея. Мусса помог клубу выиграть Лигу чемпионов Азии в сезоне-2020/2021. На следующий год Марега вместе с «Аль-Хилялем» стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка страны. В прошлом сезоне малиец стал обладателем Кубка Саудовской Аравии.

Всего за «Аль-Хиляль» Марега провёл 75 матчей, в которых забил 25 голов и отдал семь результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4 млн.

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