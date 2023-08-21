Экс-игрок «Зенита»: поскучали по Малкому одну-две игры. Респект Семаку

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался по поводу матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3) и похвалил главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
«Семак, видно, очень хорошо подготовился, хотя предсказать такие тактические перестановки от «Спартака» было, конечно, нереально. Ну и Вендел с Фернандесом очень впечатлили – оба приехали «с пузиком», но в этой встрече задавали темп и не терялись. Удивительно, как они влились так быстро – большой плюс тренерам «Зенита» по функциональной подготовке.
Преодолел ли «Зенит» стартовый кризис? Думаю, как раз с «Уралом» будет тяжело – причём всем его соперникам в этом сезоне. И в Петербурге «Урал» вполне может навязать «Зениту» что-то своё. Потому что команда сейчас в полном порядке. А что касается «Зенита», то все прекрасно понимают, что с их длиной скамейки и с качеством игроков на ней команда может заменить любого. По большому счёту, мы поскучали по Малкому только одну-две игры, и в Москве уже увидели «Зенит» совсем другой. За что надо выразить отдельный респект Сергею Богдановичу. Я думал, последствия потери такого игрока затянутся на полсезона. Семак пытается менять схему, и это получается. Команда будет гибче от матча к матчу и сможет подстраиваться под разных соперников. Ну и «Зенит» не переставал быть главным претендентом на чемпионство. Всплески могут быть у ЦСКА, «Спартака» или того же «Урала», но на дистанции «Зенит» будет стабильнее брать свои очки», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».
- 21 августа 2023
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:22
-
22:15
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:55
-
21:54
-
21:46
-
21:45
-
21:31
-
21:30
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
20:59
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:35
-
20:21
-
20:03
-
19:59
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:38
-
19:33
-
19:30