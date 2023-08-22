Владимир Федотов ответил на вопрос, что необходимо ЦСКА для борьбы за чемпионство
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что необходимо московской команде для борьбы за чемпионство в РПЛ.
«Обрастать хорошими и мощными футболистами, равными с зенитовскими. Сезон не заканчивается четырьмя турами. На этом этапе нужно показывать стабильные результаты. Для этого нужна обойма футболистов, способная на этой дистанции решать серьёзные задачи», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».
ЦСКА завершил минувший розыгрыш Российской Премьер-Лиги на второй строчке турнирной таблицы. Московская команда впервые с 2018 года вошла в тройку лучших команд по итогам розыгрыша. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».
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