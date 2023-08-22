Мирча Луческу: в нашей бедной семье было пятеро детей. Отец вернулся раненым с войны

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своём сложном детстве.
«Если бы вы были частью такой семьи, как моя, с пятью очень бедными детьми, матерью, отцом… Мой отец воевал на Дону, вернулся раненым
Итак, мы росли преимущественно в Майдане — это село в Румынии, и единственной нашей игрой был футбол. Больше не было ничего. Сколько себя помню, в 4-5 лет я уже был с мячом в ногах, при любых условиях — между деревьями, на распаханных полях, где мало земли, дома между кроватями, которых у нас было три в маленькой комнате 3 на 4. Мы часто собирались вместе, потому что было холодно, а согреться было негде.
У нас не было ни электричества, ни радио. Потом, когда началась принудительная электрификация страны, нам дали громкоговоритель, людям давали его в качестве подарка. Мы постоянно слушали футбол и театр, сидели на крыльце дома и увлечённо слушали происходящее.
И, конечно, я мечтал стал футболистов… Я мечтал быть тем, о ком тогда говорили — игроком национальной сборной», — приводит слова Луческу ProSport.
- 22 августа 2023
-
07:38
-
07:03
-
06:50
-
06:37
-
06:29
-
06:09
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:30
-
04:57
-
04:57
-
04:42
-
04:31
-
04:22
-
04:12
-
03:59
-
03:34
-
03:24
-
03:08
-
02:53
-
02:48
-
02:31
-
02:02
-
02:00
-
01:53
-
01:39
-
01:36
-
00:49
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:17
-
00:06
-
00:04