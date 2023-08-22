Мирча Луческу: в нашей бедной семье было пятеро детей. Отец вернулся раненым с войны

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своём сложном детстве.

«Если бы вы были частью такой семьи, как моя, с пятью очень бедными детьми, матерью, отцом… Мой отец воевал на Дону, вернулся раненым

Итак, мы росли преимущественно в Майдане — это село в Румынии, и единственной нашей игрой был футбол. Больше не было ничего. Сколько себя помню, в 4-5 лет я уже был с мячом в ногах, при любых условиях — между деревьями, на распаханных полях, где мало земли, дома между кроватями, которых у нас было три в маленькой комнате 3 на 4. Мы часто собирались вместе, потому что было холодно, а согреться было негде.

У нас не было ни электричества, ни радио. Потом, когда началась принудительная электрификация страны, нам дали громкоговоритель, людям давали его в качестве подарка. Мы постоянно слушали футбол и театр, сидели на крыльце дома и увлечённо слушали происходящее.

И, конечно, я мечтал стал футболистов… Я мечтал быть тем, о ком тогда говорили — игроком национальной сборной», — приводит слова Луческу ProSport.