Луческу прокомментировал стычку игроков киевского «Динамо» и «Ариса» после матча ЛК

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал стычку футболистов клуба с игроками «Ариса» после матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций (2:1 – в основное время, 6:5 – в серии пенальти). Напомним, после победы футболисты украинского клуба подошли к греческим болельщикам и стали показывать провокационные жесты. После этого игроки «Ариса» устроили стычку с игроками «Динамо».

«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты «Ариса», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

Напомним, во время первого матча болельщики «Ариса» вывесили на трибуне баннеры с надписями «Разгромите нацистов «Азова»* и «Выбейте нацистов из футбола».

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён на территории России.