«Оренбург» объявил об увольнении Иржи Ярошика по семейным обстоятельствам

«Оренбург» объявил об увольнении чешского тренера Иржи Ярошика. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Отмечается, что Ярошик ушёл из клуба по семейным обстоятельствам. Ранее «Чемпионат» первым эксклюзивно сообщал о грядущем увольнении тренера.

«Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» — написала клубная пресс-служба.

45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах. В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» под руководством Марцела Лички занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии. В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.