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«Оренбург» объявил об увольнении Иржи Ярошика по семейным обстоятельствам

«Оренбург» объявил об увольнении Иржи Ярошика по семейным обстоятельствам
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«Оренбург» объявил об увольнении чешского тренера Иржи Ярошика. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Отмечается, что Ярошик ушёл из клуба по семейным обстоятельствам. Ранее «Чемпионат» первым эксклюзивно сообщал о грядущем увольнении тренера.

«Футбольный клуб «Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» — написала клубная пресс-служба.

45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах. В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» под руководством Марцела Лички занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии. В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.

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