«Оренбург» уволил Иржи Ярошика с поста главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
45-летний Ярошик занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги подопечные Иржи занимают последнее место с одним набранным очком.
В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Недавно стало известно, что Марцел Личка, ранее работавший главный тренером «Оренбурга», возглавил московское «Динамо». Ярошик занял вакантное место в «Оренбурге», которое появилось после ухода Лички.
Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии.
В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.
- 22 августа 2023
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