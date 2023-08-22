Испанец Давид Деограсия возглавил «Оренбург» после отставки Ярошика

Новым главным тренером «Оренбурга» после отставки Иржи Ярошика назначен испанский специалист Давид Деограсия, сообщает клубная пресс-служба оренбуржцев.
Давид Деограсия – испанский тренер с лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса» и «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.
Напомним, 45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах.
Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии. В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.
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