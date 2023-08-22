Александр Медведев: в «Зените» не «мягкие игрушки» играют и работают
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал своё падение на поле стадиона накануне матча «Зенита» со «Спартаком» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В «Зените» не «мягкие игрушки» играют и работают», — приводит слова Медведева «РБ Спорт». Как сообщает издание, функционер так ответил на вопрос, не получил ли он травму после падения на газон.
Напомним, перед игрой «Спартака» и «Зенита» Александр Медведев неудачно поскользнулся на мокром газоне «Открытие Банк Арены», пытаясь совершить свой фирменный номер — «загнать» мяч от кромки поля в центральный круг. При падении 68-летний глава правления футбольного клуба «Зенит», как показалось, сильно ударился головой. Однако он тут же поднялся и продолжил тренировку.
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