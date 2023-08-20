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Игнашевич: «Балтика» выглядела легче «Урала» в обоих таймах, реализация хромает

Игнашевич: «Балтика» выглядела легче «Урала» в обоих таймах, реализация хромает
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение в матче 5-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).

«Была целостная игра в нашем исполнении что в первом, что во втором тайме. Реализация хромает, было достаточно непросто играть в таких условиях, даже на лавке было тяжело. Но не могу ничего сказать в упрёк ребятам. Наоборот, большое желание, страсть, оставили все силы на поле. К сожалению, не победили, не смогли взять очков. Разочарован результатом, но чем сложнее, тем интереснее будет выкручиваться из этой ситуации, будем готовиться к следующему матчу.

Из-за погоды болельщикам тоже было непросто. Игроки в этих условиях справились и, думаю, выглядели легче соперника и в первом, и во втором тайме. Множество моментов, но, к сожалению, пока не забиваем», — приводит слова Игнашевича сайт «Балтики».

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