Шунин: казалось, что Личка спокойный, но однажды он взорвался и начал кричать на собрании

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.
«Личка отличается тем, что строит атакующую комбинационную игру. Марцел категорически против, когда футболисты просто выбивают мяч. Начало чемпионата у «Динамо» не совсем получилось. Но мы должны выполнять требования главного тренера и притираться друг к другу. «Динамо» нужна была сыгранность — потихоньку налаживаем этот компонент.
Конечно, надо сказать, что сильно изменились тренировки: стали тяжелее и на сборах, и между играми.
Когда Марцел только пришёл в «Динамо», мне казалось, что он достаточно спокойный. Но однажды у нас было собрание, на котором Личка объяснял, что он хочет видеть в команде. И в моменте он взорвался и начал сильно кричать, когда ситуация этого не подразумевала. Мы увидели совсем другую сторону тренера», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 22 августа 2023
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