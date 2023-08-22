Анатолий Бышовец: Захаряна лучше было сохранить в «Динамо»

Бывший тренер сборной России, «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что Арсену Захаряну будет трудно проявить себя в испанском футболе из-за отсутствия опыта и репутации.

«У меня не вызывают сомнения способности и талант Захаряна. В таком возрасте играть на таком уровне, как он провёл позапрошлый сезон, не каждый может. Но у меня есть хорошее выражение, касающееся молодёжи: важно не то, какие у тебя качества и способности, важно, как ты борешься с недостатками. Захаряну не хватило именно этого, чтобы продолжить свой подъём в «Динамо». Согласен ли с Личкой, что испанский чемпионат подходит Арсену больше, чем английский? Ну если об этом говорит Личка, то трудно не согласиться. Он играл на таком уровне… Но я бы вообще сохранил Захаряна в «Динамо».

Для его совершенствования остаться ещё на какой-то срок в «Динамо», играть с партнёрами, к которым он привык, было бы лучше. Это взаимодействие — с Тюкавиным, Грулёвым — собственно, и разрушилось в прошлом сезоне. Захаряна можно было выдержать как хорошее вино. Не знаю, почему возникла такая спешка с его отъездом. Рискованно ли? Наверное, надо говорить о риске. Должны быть личные качества, знание языка, опыт. Я не думаю, что у него будет преимущество в футбольном образовании перед конкурентами в «Реале Сосьедад». У него же нет репутации и звёздности, есть только зачатки. Я, например, работал в Южной Корее, где возникало много проблем. Найти общий язык с футболистами было очень сложно. Но как-то выхожу из гостиницы к автобусу, смотрю — игроки выстроились и встречают меня аплодисментами.

Я говорю: «Что случилось?» Помощник объясняет: «Показали ваш гол бельгийцам на чемпионате мира 1970 года». А этот гол вошёл в число лучших, забитых на чемпионатах мира, под номером 15. И вот такая репутация работает. Такой же авторитет был у игроков, уезжавших в зарубежные клубы в девяностых. Карпин, Мостовой, Онопко, Шалимов, Колыванов, Канчельскис… Все они поиграли за сборные, в еврокубках, поучаствовали в серьёзных турнирах. Если говорить о Захаряне, то у него в 20 лет есть качества, но их ещё надо реализовать», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».