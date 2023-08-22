«Леон Сатурн» Кононова прошёл в следующий раунд Кубка России, уверенно обыграв «Сахалинец»

Сегодня, 22 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Сахалинцем» и раменским «Леон Сатурном». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Тарасом Шевченко (Калининград). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Леон Сатурн», под руководством бывшего тренера «Спартака» и «Краснодара» Олега Кононова, уверенно обыграл «Сахалинец» со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд Кубка России.
Первый тайм матча прошёл без голов. Во втором же тайме настроение матча было прямо противоположным — в самом начале тайма, на 48-й минуте, нападающий гостей Илья Предеус с передачи Данила Савиных открыл счёт в матче, выведя «Леон Сатурн» вперёд. Вскоре, на 68-й минуте, в ворота «Сахалинца» был назначен пенальти, который успешно реализовал Тимур Мелекесцев, удвоив преимущество гостей в матче. До конца матча больше голов забито не было, счёт встречи остался прежним — 2:0, уверенная победа «Леон Сатурна».
Таким образом, «Сахалинец» закончил своё выступление в Пути регионов Кубка России на стадии 1/128 финала, а «Леон Сатурн» прошёл в следующий раунд турнира.
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